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Недостойна переговоров. РФ должна прекратить существование в нынешних границах, - Данилов

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Елизавета Драбкина

Россия недостойна того, чтобы с ней вели переговоры и общались в современном мире. Страна должна прекратить существовать в нынешних границах и освободить колонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова на Киевском Форуме безопасности (КБФ).

Он отметил, что Украина показала всему миру, что не надо бояться тех, кто 30 лет, а крайние 20 - в активной фазе, пугали мир своей якобы мощностью и тем, что с ними нужно считаться.

"Их просто надо уничтожить, чтобы они прекратили существовать как страна в тех границах, в которых они существуют. На сегодня Россия - одна из немногих стран, у которых есть колонии на своей территории, которая уничтожила огромное количество народов, их язык, культуру, традиции. Они просто варвары. И когда говорят, что с этими варварами надо садиться за один стол и о чем-то говорить, я считаю это недостойно нашего народа", - сказал Данилов.

Он также подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к России.

"Вы Московия, которая была на своей территории, вы воры, которые крали постоянно чью-то историю, вы постоянно что-то требуете, но вы недостойны, чтобы с вами в мире вообще кто-то общался", - сказал секретарь СНБО.

Данилов также заявил о схожести российского президента Владимира Путина и диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера.

"Я вообще считаю, что Путин и Гитлер - это сиамские близнецы, только один родился немного позже", - сказал он.

Напомним, ранее Данилов заявлял, что после ухода от власти Путина и развала РФ, страну необходимо лишить оружия, в том числе и ядерного.

Он также заявлял, что нынешнее руководство РФ в стадии потери контроля над властью, поскольку она стремительно переходит в руки уголовно-террористической группировки.

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