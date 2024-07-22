В Варшаве мужчина напал с ножом на двух 15-летних украинцев, - СМИ

Как сообщает издание, информация о конфликте с участием вооруженного ножом мужчины поступила в полицию 22 июля после 15:00.

По неофициальным данным, нападающий родом из Узбекистана. Он якобы прибыл на место происшествия с рюкзаком от компании, занимающейся доставкой еды.

Жертвами стали два 15-летних украинца. Они были госпитализированы в больницу ранениями рук и живота. Также с ними были сверстники, которые не пострадали.

26-летний нападавший был задержан полицией. В побеге злоумышленник якобы потерял свои вещи, что позволило полиции быстро выйти на его след.