В Варшаве из-за угрозы взрыва проверяют два избирательных участка

В Варшаве на двух избирательных участках заявили об угрозе взрыва. На места происшествия приехали саперы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

На двух варшавских избирательных участках 425 и 426 прозвучал сигнал о заминировании. На место прибыли саперы, а полиция оцепила здание, где находятся комиссии.

"Сигнал о ситуации дошел до нас, но мы не знаем подробностей", - сказал председатель Государственной избирательной комиссии Сильвестр Марциняк.

По данным издания, кто-то оставил рюкзак перед зданием, где работала комиссия.

Выборы в Польше

Сегодня в Польше стартовали парламентские выборы. По результатам выборов будут избраны 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

Не только выборы

Одновременно с парламентскими выборами в Польше состоялся референдум по четырем вопросам: продажа государственного имущества иностранцам, повышение пенсионного возраста, стена на границе Польши и Беларуси, допуск нелегальных иммигрантов из Ближнего Востока и Африки.

Более подробно о выборах в Польше и какие могут быть сценарии – в материале РБК-Украина.

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