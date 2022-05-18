У Варшаві розпочав роботу консультаційний центр для українців "Дія.Бізнес"

У польській столиці Варшаві відкрили консультаційний центр "Дія.Бізнес", і з 18 травня громадяни України зможуть в ньому безплатно отримати консультації щодо ведення бізнесу, перебування, проживання та працевлаштування на території Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства цифрової трансформації України.
У центрі українцям надаватимуть такі послуги:
Як зазначив під час відкриття Центру глава Мінцифри Михайло Федоров, з початку повномасштабної війни РФ проти України Польща прихистила мільйони наших громадян і "стала першою країною ЄС, яка стала приймати цифрові документи в "Дії"".
"Він буде працювати не тільки у стандартному форматі консультацій для підприємців. Адже сюди зможуть звернутися всі українці, які сьогодні перебувають у Польщі та потребують роботи, житла або оформлення документів", - додав чиновник.
Консультаційний центр для українців "Дія.Бізнес" у Варшаві розташований за адресою - вул. Багатела, 12.
Раніше повідомлялося, що в Японії запускають програму з працевлаштування українських біженців у Токіо та Осаці.
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