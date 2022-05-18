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У Варшаві розпочав роботу консультаційний центр для українців "Дія.Бізнес"

Фото: у Варшаві запрацював консультаційний центр "Дія.Бізнес" (thedigital.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У польській столиці Варшаві відкрили консультаційний центр "Дія.Бізнес", і з 18 травня громадяни України зможуть в ньому безплатно отримати консультації щодо ведення бізнесу, перебування, проживання та працевлаштування на території Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства цифрової трансформації України.

У центрі українцям надаватимуть такі послуги:

  • консультації з відкриття бізнесу в Польщі,
  • щодо отримання статусу біженця або інших правових підстав перебування на території Польщі,
  • про житло та проживання в Польщі,
  • екстрені контакти та ресурси підтримки з робочими місцями та працевлаштуванням у Польщі,
  • дорожня карта, яка надаватиметься за запитом на відкриття МСБ, міститиме всю інформацію про законодавчі норми Польщі,
  • інформація про кращі практики ведення бізнесу в Польщі та в Європі в цілому;
  • податкового навантаження,
  • про спрощену реєстраційну систему,
  • про ресурси підтримки бізнесу тощо.

Як зазначив під час відкриття Центру глава Мінцифри Михайло Федоров, з початку повномасштабної війни РФ проти України Польща прихистила мільйони наших громадян і "стала першою країною ЄС, яка стала приймати цифрові документи в "Дії"".

"Він буде працювати не тільки у стандартному форматі консультацій для підприємців. Адже сюди зможуть звернутися всі українці, які сьогодні перебувають у Польщі та потребують роботи, житла або оформлення документів", - додав чиновник.

Консультаційний центр для українців "Дія.Бізнес" у Варшаві розташований за адресою - вул. Багатела, 12.

Раніше повідомлялося, що в Японії запускають програму з працевлаштування українських біженців у Токіо та Осаці.

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