Варди и Таловеров в одной команде: на футболистов претендует неанглийский клуб

Важный пункт в контракте

"Плимут" финишировал на предпоследнем, 23-м месте во втором английском дивизионе и вылетел в третий - Лигу 1. Такой вариант предусматривался зимой, когда Таловеров переезжал в Англию из австрийского клуба ЛАСК. Поэтому в контракт украинца внесли специальный пункт - он имеет право прекратить действие соглашения, если команда понизится в классе.

Скорее всего футболист отечественной сборной этим правом воспользуется. Тем более, что перспективные варианты у него есть.

Клуб голливудских звезд и не только

В частности, как сообщает Sport.ua, к украинцу уже проявил интерес "Рексем". Это не английский, а валлийский клуб. Однако он является одним из шести команд Уэльса, принадлежащих к английской системе футбольных лиг. В текущем сезоне валлийцы финишировали вторыми в Лиге 1 и получили прямую путевку в Чемпионшип.

"Рэксем", который в 2020 году приобрели известные американские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макелхенни, официально является третьим старейшим футбольным клубом мира (основан в 1864 году).

Новые хозяева клуба ставят перед ним амбициозные задачи и пытаются привлекать в состав как перспективных, так и известных футболистов. В частности, "Рексем" - одним из первых сделал официальное предложение Джейми Варди, после того как тот объявил об уходе из "Лестера".

Что касается Таловерова, вариант с Уэльсом - у него не единственный. На украинца претендует также "Дерби Каунти". Эта команда в сезоне-2024/25 боролась с "Плимутом" за выживание в Чемпионшипе, поэтому Таловерова там хорошо знают. В отличие от "пилигримов", "Дерби" спасся от вылета (19-е место) и теперь стремится укрепить состав для более удачного выступления в следующем сезоне.

Таловеров в сборной Украины (фото: УАФ)

Что известно о Максиме Таловерове

Родился 28 июня 2000 года в российском Нальчике, где в то время выступал его отец - тоже профессиональный футболист. Воспитывался в академии донецкого "Шахтера". На молодежном уровне играл за столичный "Арсенал" и донецкий "Олимпик".

Вся взрослая карьера футболиста связана с зарубежными коллективами. В 2019-м 19-летний игрок заключил соглашение с чешским клубом "Ческе-Будеевице", а через три года перешел в пражскую "Славию". На правах аренды провел некоторое время в пражской "Спарте" и "Словане" (Либерец).

С 2023-го года Таловеров - игрок австрийского клуба ЛАСК. Сначала выступал там в аренде от "Славии", а затем, в феврале 2024 года заключил с австрийцами полноценное соглашение. Провел за клуб из Линца 67 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

Зимой 2025-го перешел в клуб английского Чемпионшипа "Плимут Аргайл", за который провел 13 матчей, забил два гола и отдал одну передачу. В марте получил травму, из-за которой не играл в течение месяца.

Выступал за молодежную и олимпийскую сборные Украины. В составе национальной команды провел 7 поединков. Участник Евро-2024 и Олимпийских игр в Париже.