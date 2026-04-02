Грузовик столкнулся с поездом на Харьковщине: рейсы задерживаются

Вблизи станции Коломак пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, что привело к изменению маршрутов и задержек рейсов харьковского направления. Предварительно, пассажиры поезда не пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укрзализныцю".
По данным перевозчика, аварию удалось предотвратить и избежать тяжелых последствий благодаря реакции железнодорожников. Удар был смягчен, поскольку машинист вовремя заметил опасность.
"Машинисту удалось вовремя применить экстренное торможение перед столкновением и смягчить удар, поэтому предварительно - без пострадавших среди пассажиров. Водителем занимаются медики", - отмечают в компании.
В результате инцидента был поврежден локомотив и по меньшей мере один вагон. Сейчас железнодорожники работают над ликвидацией последствий и организацией дальнейшего движения.
Из-за ДТП рейсы, следующие в харьковском направлении, вынуждены использовать объездные пути. Для пассажиров, оказавшихся в эпицентре события, готовят альтернативные варианты продолжения путешествия.
"Рейсы харьковского направления будут следовать по объездному маршруту с задержками, готовим резервные вагоны для пассажиров поезда №21/22 в направлении Львова", - сообщили в "Укрзалізниці".
Напомним, в последнее время работа железнодорожного транспорта в Украине неоднократно испытывала перебои из-за ситуации с безопасностью. В частности, 1 апреля из-за массированной атаки дронов в Украине массово задерживались поезда, а наибольшее отставание от графика составляли более 5 часов.
Также 31 марта, российские оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Славянске. В результате удара были ранены четверо работников локомотивного депо, один из железнодорожников находится в тяжелом состоянии.
