Война в Украине

Грузовик столкнулся с поездом на Харьковщине: рейсы задерживаются

22:22 02.04.2026 Чт
2 мин
В "Укрзализныце" рассказали подробности аварии с грузовиком
Сергей Козачук
Фото: под Харьковом грузовик врезался в пассажирский поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Вблизи станции Коломак пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, что привело к изменению маршрутов и задержек рейсов харьковского направления. Предварительно, пассажиры поезда не пострадали.

Последствия аварии

По данным перевозчика, аварию удалось предотвратить и избежать тяжелых последствий благодаря реакции железнодорожников. Удар был смягчен, поскольку машинист вовремя заметил опасность.

"Машинисту удалось вовремя применить экстренное торможение перед столкновением и смягчить удар, поэтому предварительно - без пострадавших среди пассажиров. Водителем занимаются медики", - отмечают в компании.

В результате инцидента был поврежден локомотив и по меньшей мере один вагон. Сейчас железнодорожники работают над ликвидацией последствий и организацией дальнейшего движения.

Изменения в графике движения

Из-за ДТП рейсы, следующие в харьковском направлении, вынуждены использовать объездные пути. Для пассажиров, оказавшихся в эпицентре события, готовят альтернативные варианты продолжения путешествия.

"Рейсы харьковского направления будут следовать по объездному маршруту с задержками, готовим резервные вагоны для пассажиров поезда №21/22 в направлении Львова", - сообщили в "Укрзалізниці".

Ситуация на железной дороге

Напомним, в последнее время работа железнодорожного транспорта в Украине неоднократно испытывала перебои из-за ситуации с безопасностью. В частности, 1 апреля из-за массированной атаки дронов в Украине массово задерживались поезда, а наибольшее отставание от графика составляли более 5 часов.

Также 31 марта, российские оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Славянске. В результате удара были ранены четверо работников локомотивного депо, один из железнодорожников находится в тяжелом состоянии.

Ранее РБК-Украина писало, как действовать пассажирам "Укрзализныци" во время эвакуации, если поезд стал мишенью для вражеской атаки или возникла угроза жизни.

Больше по теме:
УкрзализныцяУкраинаХарьковАвария