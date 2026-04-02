Грузовик столкнулся с поездом на Харьковщине: рейсы задерживаются

Последствия аварии

По данным перевозчика, аварию удалось предотвратить и избежать тяжелых последствий благодаря реакции железнодорожников. Удар был смягчен, поскольку машинист вовремя заметил опасность.

"Машинисту удалось вовремя применить экстренное торможение перед столкновением и смягчить удар, поэтому предварительно - без пострадавших среди пассажиров. Водителем занимаются медики", - отмечают в компании.

В результате инцидента был поврежден локомотив и по меньшей мере один вагон. Сейчас железнодорожники работают над ликвидацией последствий и организацией дальнейшего движения.

Изменения в графике движения

Из-за ДТП рейсы, следующие в харьковском направлении, вынуждены использовать объездные пути. Для пассажиров, оказавшихся в эпицентре события, готовят альтернативные варианты продолжения путешествия.

"Рейсы харьковского направления будут следовать по объездному маршруту с задержками, готовим резервные вагоны для пассажиров поезда №21/22 в направлении Львова", - сообщили в "Укрзалізниці".