Грузовик "Украина": каким был первый украинский автомобиль

За свое рождение тот первый автомобиль должен благодарить предпринимательскую способность нескольких харьковчан и экономическую ситуацию, в которой они тогда работали. И, к сожалению, именно дальнейшее изменение ситуации повлияло на сворачивание этого перспективного проекта.

Крупнейший грузовик страны

95 лет назад украинской столицей был Харьков, сама Украина была в составе СССР, а в нем тогда действовала так называемая новая экономическая политика (НЭП). То есть на непродолжительный период гражданам было разрешено заниматься бизнесом, создавать предприятия и даже автомобильное производство! И в конце 1920-х годов в Харькове организовали Автосборочный завод. Он хоть и был сборочным, однако в 1929-м принялся за налаживание производства грузовика тяжелого класса. Мелкий и крупный бизнес развивался и нуждался в первую очередь в тяжелом коммерческом транспорте.

Харьковчане выбрали себе самый высокий (конечно, из достижимых) в ту пору класс грузоподъемности – 4 тонны. При том, что массовые ГАЗ-АА, созданные несколькими годами позже, брали на борт 1,5 тонн, АМО и ЗИСы – до 3 т, а Я-3 и Я-4 – 3,0 – 3,5 т.

Как был устроен грузовик "Украина"

Согласно практике тех лет, за основу взяли готовый проект – 4-тонный грузовик Lancia Pentaiota. Грузовая итальянская техника тогда отличалась простотой, доступностью и технологичностью. Ознакомиться с передовыми образцами автотранспорта в ту пору было не трудно, ведь в Харькове работали представители и "автосалоны" нескольких зарубежных автомобильных марок.

Все детали и узлы харьковчане сделали сами – либо на самом Харьковском автосборочном, либо на соседних заводах. Сегодня в это трудно поверить, но овладели даже литье чугунного блока цилиндров и алюминиевых корпусов навесного оборудования. Трансмиссионные валы и шестерни, как это должно быть, подвергали термической обработке для повышения прочности и жесткости поверхности.

Экстерьер грузовика был оригинальным, и полностью соответствовал тенденциям конца 1920-х – начала 1930-х годов. На радиаторе разместили название новой машины – " Украина " (да, именно на украинском).

Какая судьба грузовика

Опытный экземпляр " Украины " был составлен в начале 1931 года, второй – уже в ноябре. Технические характеристики соответствовали ее европейскому прототипу: рядный 6-цилиндровый двигатель (бензин, 70 л.с. при 2200 об/мин.), незаурядная по тем временам скорость 50-55 км/ч, длина без грузовой платформы 7,0 м. Редкая для тех лет особенность – харьковская машина перевозила груза больше, чем весила сама (4000 кг против 3750 кг).

Серийное производство грузовика " Украина " не было налажено, хотя он гарантированно пользовался спросом. О ее потребительских качествах свидетельствует информация, полученная харьковскими историками: два выпущенных экземпляра служили хозяйству первой столицы на протяжении многих лет.

Кратко

Автомобиль, который оказался первым произведенным на территории Украины, судя по всему, получился достойный. Но на судьбу проекта повлияли не качества машины, а очередной поворот экономической политики: НЭП как раз свернули и огромной стране стала нужна только массовая техника. Для производства которой начали возводить гигантские предприятия. С тех пор все заводы по выпуску грузовиков в той стране имели статус самых крупных как не в мире, так в Европе – и Кременчугского завода КрАЗ, кстати, это тоже касалось. Но о его рекордах – в другой раз.