Похож и непохож: каким был первый автомобиль в мире

Несмотря на внешнюю непохожесть, машина, от которой ведется отсчет мирового автопрома, имеет много общего с нынешними. Как Карл Бенц смог предугадать конструкцию авто за 140 лет до наших дней?

О том, чем похож и чем отличался от нынешних первый автомобиль в мире, читайте в материале РБК-Украина .

Первым автомобилем в мире считается Benz Patent Motor-Wagen немецкого конструктора Карла Бенца из Мангейма, запатентованный 29 января 1986 года. Правда, есть, как минимум, еще один реальный претендент на всемирный титул авто №1 – Daimler Motorkutsche (1886 г.) от Готлиба Даймлера. Но он тоже немец, и его имя тоже не потерялось в анналах истории, поэтому особенно первенство Бенца никто не отрицает.

Интересно, что Карл Бенц, проектируя свой автомобиль в течение двенадцати лет, осознавал, что создает нечто революционное. Это новаторство ему еще икнется после презентации изобретения, но вряд ли он догадывался о другом – что основные конструкторские решения его машины доживут до первой четверти XXI века.

Что мы скопировали в первой Benz

Первый автомобиль в мире имел почти все основные составляющие, что и нынешние машины. У него был четырехтактный поршневой бензиновый двигатель. Практически все как сейчас: с жидкостным охлаждением, искровым воспалением, высоковольтной бобиной и искровыми свечами. Работал отдельный газораспределительный механизм с клапанами и кулачковым распределительным валом. А еще – трансмиссия с дифференциалом, сцеплением и нейтралью.

Ходовая часть тоже имела все основные элементы известной нам по нашим современным автомобилям: мягкая подвеска колес на упругих элементах (рессорах), тормоза и управляемое переднее колесо. Тем не менее, количество колес было мало - всего три, с одним передним. Влево-вправо возвращалось оно через механизм типа "шестерня-зубчатый рельс", сегодня эта схема называется рельсовой и является самой распространенной в мире.

Что не удалось Карлу Бенцу

Следует признать, что на первенце гениального конструктора образца 1886 года не хватало несколько важных узлов, которые позже стали непременной частью автомобиля.

Да, мы уже упоминали об одном-единственном переднем колесе. Второго не было вроде бы из-за проблем с обеспечением синхронного поворота двух управляемых колес – Бенц сначала не смог спроектировать шарнирный механизм, который мы называем рулевой трапецией.

Откровенно слабым местом первой машины Бенца (и Даймлера, между прочим, тоже) была топливная система: примитивный испарительный карбюратор не позволял регулировать обороты в широком диапазоне. Впрыск бензина – нынешний инжектор – конструкторы другой страны изобрели только спустя 30 лет. Но Бош постарался и сделал полноценный эжекционный карбюратор (возможно подсмотрел у Майбаха) для своего Benz Patent Motor-Wagen 3-й серии.

Водяная система охлаждения двигателя у Бенца не имела радиатора Цилиндр снаружи орошался водой, которая испарялась и отбирала тепло. Следовательно, запас воды приходилось пополнять чаще, чем бензина. Не хватало и передач в трансмиссии – сначала она была одна, и дополнительная вторая появилась только на более поздних модификациях "Бенцев".

Однако, даже в таком виде машину начали продвигать как товар на потребительском рынке. В Германии с этим были проблемы, но финансы изобретателя были поддержаны покупателями других стран.

Кратко

Изучение агрегатов первого в мире автомобиля Benz Patent Motor-Wagen – яркая иллюстрация того, что в инженерном мире большинство конструктивных решений единственно возможны. Конечно, учитывая рациональность и простоту серийного производства. Поэтому и получается, что не менее половины изобретенных Бенцем и несколькими его предшественниками схем остаются актуальными до сих пор. И активно используются современными автопроизводителями! Просто бальзам на душу тем "экспертам", которые любят рассказывать о "скопированных" и "передранных" моделях авто.