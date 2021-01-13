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Вандали розбили вікна в поїздах київського метро, у вагонах були люди

Автор: Даша Харченко

У київському метро вандали розбили вікна в чотирьох поїздах. Пасажири не постраждали

Про це повідомила прес-служба КП "Київський метрополітен".

Інцидент стався з 19.00 до 19.30 12 січня між станціями "Дарниця" та "Чернігівська".

На фото видно, що вікна розбили, вони були вкриті дрібними тріщинами.

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Ніхто з пасажирів не постраждав. На місці працювали правоохоронці.

Раніше заступник начальника метрополітену Наталія Макогон розповіла, що послугами метро у Києві у 2020 році скористалося майже удвічі менше людей, ніж у 2019-му. Очолює топ "Академмістечко" (червона лінія) з 12,5 млн пасажирів (21,3 млн у 2019-му). Найменше ж пасажирів було традиційно на "Дніпрі" - 555 тисяч.

Нагадаємо, у Києві чоловік повалив ханукальний світильник на Контрактовій площі і зняв свою витівку на відео. Акт вандалізму житель столиці Андрій Рачок супроводжував антисемітським висловлюванням.

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Новини України Київметровандализм