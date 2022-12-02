Вандалы осквернили дом украинского посла в Ватикане

Неизвестные проникли в дом посла Украины в Ватикане Андрея Юраша и испачкали входную дверь, лестницу и стены экскрементами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.It .

"Мы не знаем, кто физически совершил вандализм, но мы можем представить, кто заказал все это", - отметил Юраш.

На вопрос, не ложится ли подозрение на Кремль, посол ответил: "Я так думаю, прямо или косвенно, это скоординированная кампания и подобных эпизодов, которые произошли в Европе, около десяти".

По его словам, меры безопасности украинских диппредставительств будут усилены, полиция обязательно вмешается и найдет виновных.