Вандалы осквернили дом украинского посла в Ватикане

Неизвестные проникли в дом посла Украины в Ватикане Андрея Юраша и испачкали входную дверь, лестницу и стены экскрементами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.It.
"Мы не знаем, кто физически совершил вандализм, но мы можем представить, кто заказал все это", - отметил Юраш.
На вопрос, не ложится ли подозрение на Кремль, посол ответил: "Я так думаю, прямо или косвенно, это скоординированная кампания и подобных эпизодов, которые произошли в Европе, около десяти".
По его словам, меры безопасности украинских диппредставительств будут усилены, полиция обязательно вмешается и найдет виновных.
Напомним, 30 ноября в посольство Украины в Мадриде поступил взорвавшийся в руках коменданта конверт.
Всего в Испании обнаружили уже шесть конвертов со взрывчаткой. По слова главы МИД Украины, Украинские посольства за последнее время 17 раз получали различные посылки и письма с угрозами, а также взрывчатыми веществами.
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