"Ванат имеет 24 часа". Ребров раскрыл состояние звезды "Динамо" перед игрой с Албанией в Лиге наций

Один из лучших бомбардиров УПЛ пропустил первый ноябрьский матч сборной Украины с Грузией из-за микроповреждения. Его появление в игре с Албанией пока тоже под вопросом.

"Ванат восстанавливается. Увидим. Еще есть 24 часа. Влад приехал в сборную с желанием играть. Мы не понимали, сколько времени займет его восстановление после повреждения. Он хочет играть за нашу страну. Еще есть время, и я надеюсь, что он будет готов", – заявил главный тренер украинской сборной в Тиране во время предматчевой пресс-конференции.

Поединок заключительного тура Лиги наций в группе В1 состоится 19 ноября на стадионе "Эйр Албания" в столице страны – Тиране. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Чтобы избежать вылета в дивизион С, "сине-желтым" необходимо обязательно побеждать.

Кадровые потери команды Реброва

Перед заключительными поединками Лиги наций 2024/25 с командами Грузии и Албании сборная Украины понесла несколько кадровых потерь.

Сначала стало известно, что не сможет сыграть вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков. Его заменили футболистом "Динамо" Виталием Буяльским. Но в последнем туре УПЛ он тоже получил травму. Кроме того, в сборную не смог прибыть вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, удерживаемый в испанской столице семейными обстоятельствами. Очередной потерей перед противостоянием с грузинами стал Ванат.

Под вопросом было участие в поединках и форварда итальянской "Ромы" Артема Довбика. Однако он, в отличие от Ваната, смог выйти на поле в первом поединке и сыграл 80 минут. Пока состояние Довбика расценивается, как удовлетворительное и его участие в матче 19 ноября вопросов не вызывает.