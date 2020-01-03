НБУ назвав причини надлишку валюти на ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

До України надходила валюта від експорту та спекулятивний капітал

Суттєве перевищення пропозиції валюти над попитом у 2019 році зумовлене декількома факторами. Про це йдеться в повідомленні Національного банку України (НБУ) у Facebook.

Як зазначили в НБУ, збільшенню пропозиції сприяло зростання інтересу іноземних інвесторів до гривневих облігацій уряду, залучення зовнішнього фінансування державними компаніями, а також нарощування експорту, передусім за рахунок збільшення продуктивності і відповідно більших фізичних обсягів поставок товарів.

"Сприятлива ситуація на валютному ринку - не випадковість, а наслідок реформ останніх років, відновлення макрофінансової стабільності і послідовної економічної політики. Закладений для стійкого економічного зростання фундамент є хорошою базою для подальшого залучення іноземних інвестицій (спочатку портфельних, а потім і в реальний сектор) і нарощування українського експорту", - йдеться в повідомленні.

Як нагадали в НБУ, у 2019 році чиста купівля валюти Національним банком склала 7,9 млрд доларів. Це найвищий показник за останні 14 років і другий загалом в історії незалежної України. Більше було лише у 2005 році. Тоді чиста купівля валюти НБУ становила 10,5 млрд доларів, з яких 4,3 млрд було отримано від приватизації "Криворіжсталі".

Для порівняння: в 2016-2018 рр. цей показник коливався в межах 1,3-1,6 млрд доларів, а у 2011-2015 рр. НБУ навпаки лише витрачав валюту з резервів для підтримки курсу гривні.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом 2019 року купив на міжбанку валюти на 8462,60 млн доларів і продав на 529,23 млн доларів. Таким чином, з початку 2019 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 7933,38 млн доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ, українці продали за 2019 рік валюти на 14943,4 млн доларів і купили на 14766,6 млн доларів. Чистий продаж склав 176,8 млн доларів.