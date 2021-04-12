Валютні кредити, велика приватизація та оборонка. Що Рада розглядатиме цього тижня

Вирішити, як випускники здаватимуть ЗНО, розблокувати велику приватизацію, врятувати валютних позичальників від зловживань кредиторів, дати можливість гідно ховати захисників, що загинули на фронті і нарешті завершити земельну реформу, а зокрема передати землі громадам. Цими і не тільки питаннями займеться Верховна рада вже з 13 квітня.

Як наголосив Корнієнко, у цей непростий для країни час, коли в нас два фронти: на Сході та пандемія коронавірусу всередині країни, парламент має працювати.

"Це позиція партії "Слуга народу" і ми будемо її послідовно відстоювати. Парламент має виконувати ті завдання, які поставив перед ним український народ", - сказав він.

Стосовно ситуації на Донбасі - Корнієнко зауважив про агресивну риторику з боку російських високопосадовців і стягування військ до українських кордонів. За його словами, йде нагнітання ситуації, проте в України є потужна коаліція міжнародної підтримки.

"Це виклик для нашої армії, економіки, обороноздатності, системи державної влади. Водночас треба розуміти, що Україна - мирна країна, і не буде нападати перша. Іншого шляху, окрім політико-дипломатичного вирішення конфлікту, ми не бачимо", - додав він.

З огляду на таку ситуацію, на чергових засіданнях депутати працюватимуть далі над земельною реформою - правками до законопроекту №2194. Йдеться про передачу землі у власність територіальних громад. Після успішної реформи децентралізації, людям треба дати ресурс для збільшення своїх бюджетів. І цим ресурсом є земля, яку треба передати, зазначають у "Слузі народу".

Водночас на позачергових засіданнях депутати візьмуться за пакет законів, термінового ухвалення яких вимагає країна. 153 необхідних підписів за проведення позачергового засідання Верховної ради у вівторок, 13 квітня, вже зібрано.

Так, депутати планують розглянути законопроєкт про вдосконалення процедури оборонного планування з урахуванням досвіду держав-членів НАТО та ЄС (№4210). Його ухвалення сприятиме запровадженню комплексного підходу та оптимізації процесів планування у сферах національної безпеки і оборони. Це важливо особливо в умовах агресії з боку РФ.

Серед важливих питань - унормувати проходження військового поховального ритуалу (№4636-1). Це дозволить організовувати гідний похорон захисникам, що загинули на фронті - зі всіма військовими почестями в кожному обласному центрі.

Також планують розблокувати велику приватизацію, яку перед тим заблокувала одна з партій своєю постановою. Це потрібно для того, щоб Україна могла оголошувати торги та наповнювати бюджет.

Вирішуватимуть депутати і як випускникам цього року складати ЗНО (№5014).

Зараз пропонують звільнити тих випускників, які не планують вступати у ВНЗ, від обов’язкового проходження державної підсумкової атестації. Корнієнко зауважив, що минулого року була така ж практика і це дозволило на 15% зменшити завантаженість центрів оцінювання знань, що вкрай важливо в період пандемії.

На порядку денному депутатів також законопроект №4475. Він дозволить захистити українців, які мають борги за кредитами в іноземній валюті, від зловживань з боку кредиторів. Голова партії нагадав, що якраз 21 квітня спливає мораторій на стягнення заборгованості з валютних позичальників, тож цю ситуацію треба виправити терміново.

Стосовно години запитань до уряду, вирішили заслухати голову МОЗ Максима Степанова. Він має надати інформацію вдосконалення національного плану вакцинації, що відбувається з додатковими вакцинами, що роблять для того, аби збільшити довіру людей до вакцинації.