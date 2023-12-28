Валютный рынок Украины даже во время войны возвращается к нормальности, - глава НБУ

"По большому счету, даже во время войны мы возвращаем валютный рынок к нормальности", - сказал он во время встречи с руководителями 30 крупнейших банков.

По его словам, в общение снова вернули такие слова, как ревальвация и валютные колебания.

"После перехода состояние валютного рынка начало улучшаться. Его глубина ощутимо возросла - втрое", - добавил он.

В то же время, отметил Пышный, 2024 года будет "непростым путешествием для финансового сектора", поскольку "бюджет на оборону и сопротивление формирует значительные потребности".

Глава НБУ отметил, что Украина в дальнейшем нуждается во внешнем финансировании. "Поэтому мы будем максимально сосредоточены на том, чтобы обеспечить ритмичную и достаточную международную финансовую поддержку. Выполнение программы с МВФ - и дальше приоритет", - сказал он.

Пышный сообщил, что в 2023 году объем международной финансовой поддержки достиг почти 43 млрд долларов.

"Вместе с тем будем работать над дальнейшей мобилизацией внутренних ресурсов", - добавил Пышный.

Управляемая гибкость

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2022 года - 36,57 грн/доллар.

НБУ сохранил доминирующую роль на рынке, но позволяет курсу двигаться в зависимости от спроса и предложения.

Официальный курс доллара с начала декабря вырос на 3,5% с 36,38 до 37,62 грн/доллар и почти каждый день обновлял рекорды.