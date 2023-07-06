Валютные резервы Украины достигли рекордной отметки, - Нацбанк









Прогнозы курса

Напомним, динамика валютного рынка Украины в последние месяцы была существенно лучше, чем прогнозировали аналитики. Средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился за май на 0,5% до 37,59 гривны до минимума с июня прошлого года. По сравнению с декабрем 2022 курс снизился на 6,5%.

Финансовые аналитики в июне прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 39,54 грн/доллар. В апреле они ждали курс 40,04 грн/доллар.

По состоянию на 28 июня средний курс по Украине составляет 36,90 (покупка) и 37,40 грн/доллар (продажа).

С начала войны в Украине действуют жесткие валютные ограничения и фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком по курсу, близкому к официальному - 36,9333 гривен за доллар (36,5686 гривен плюс 1%).

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