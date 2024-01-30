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Валютные ограничения вредят восстановлению украинской экономики, - эксперт

Вторник 30 января 2024 13:23
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Валютные ограничения вредят восстановлению украинской экономики, - эксперт Фото: валютные ограничения вредят восстановлению украинской экономики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Из-за существующих на рынке валютных ограничений украинский бизнес не имеет возможности активно развиваться, а инвесторы вообще не рассматривают нашу страну как потенциальный объект для вложений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елену Колесникову.

"Отмена валютных ограничений для нас критически важна. Потому что наша отрасль фактически вся экспортная, а экспорт - это работа с валютной выручкой. А мы не можем с ней работать, и соответственно - полноценно обеспечивать развитие экономики Украины. Кроме того, наша отрасль должна кредиты иностранных институций", - отметила Колесникова.

Она подчеркнула: в случае сохранения существующих ограничений иностранные инвесторы не будут рассматривать Украину как потенциального партнера, ведь они не смогут ни завести, ни вывести отсюда вкладываемые средства.

"Ни один инвестор при такой политике не будет даже смотреть в нашу сторону. Для того чтобы инвестор зашел в Украину, он должен понимать, как он будет заходить, и как он будет работать. Важно также помнить, что чаще всего инвестиции - кредитные деньги крупных международных институтов. А они подпадают под те же запреты и ограничения, как и украинский бизнес. Пойдет ли на это хоть какой-то инвестор? Конечно, нет", - резюмировала Колесникова.

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