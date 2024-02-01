Валютные ограничения приводят к искажению конкурентных возможностей Украины, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соучредителя и директора экономических программ Украинского института будущего Анатолия Амелина.

"Ограничения – это искажение конкурентных возможностей для Украины. Это большие проблемы, которые Нацбанк создает для экономики. Мы не можем привлекать инвестиции. Поэтому должна быть единая, согласованная политика экономических регуляторов - Нацбанка, Минэкономики, Минфина и Офиса президента, по управлению Офиса президента в военное время, возможно, - для того чтобы мы убрали ограничения и, наоборот, давали гарантии, стимулы для роста экономики и бизнеса", - пояснил Амелин.

Он напомнил, что экономика является основой обороноспособности страны, поэтому регуляторы должны делать все, чтобы экономика получала ресурсы.

"Даже сегодня Нацбанк сохраняет учетную ставку 15%. Это высоко для бизнеса. Мы теряем рынки, не можем конкурировать с забирающими контракты поляками. Поэтому должен быть в Офисе президента создан экономический штаб, как есть Генштаб для армии, который будет помогать экономике выживать и расти, давать ресурсы для обороноспособности. Мы видим, как падает помощь Западу, поэтому можем опираться только на бизнес, только на экономику", - резюмировал Амелин.

Напомним, ранее президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что экономическая ситуация в Украине меняется к лучшему и уже нет необходимости в применении жестких валютных ограничений.