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Валютные ограничения негативно влияют на инвестиционный климат, - эксперт

Понедельник 29 января 2024 14:23
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Валютные ограничения негативно влияют на инвестиционный климат, - эксперт Фото: валютные ограничения негативно влияют на инвестиционный климат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Экономическая ситуация меняется к лучшему, и уже нет необходимости применять жесткие валютные ограничения. Эти ограничения сейчас мешают привлекать в Украину необходимые инвестиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимира Щелкунова.

"Ситуация кардинально изменилась. Мы видим, что НБУ оперативно реагирует, и вводит отдельные послабления по поводу ограничений валютных операций. Мы, как Украинский национальный комитет Международной торговой палаты, это приветствуем. Но говорить, что все проблемы полностью сняты, мы не можем - ведь остаются открытыми вопросы обслуживания кредитов, взятых резидентами страны еще до войны, трансграничные операции по выплате обязательств по еврооблигациям, выплаты дивидендов", - пояснил Щелкунов.

Он также отметил, что сейчас очень трудно привлекать в украинскую экономику инвестиционные средства – необходимо помнить, что ключевым аргументом для инвестора является получение прибыли. Если же с получением прибыли проблемы, это негативно влияет на показатели инвестиционного климата.

"Экономика Украины сейчас в том состоянии, которое крайне нуждается в средствах. Понятно, что бюджетные расходы направлены прежде всего на нужды фронта. Поэтому давайте максимально создадим лучшие условия для инвестиций. Эти средства поддержат экономику. Мы считаем, что НБУ выбрал правильный курс на послабление" валютных ограничений для бизнеса. Но следует не останавливаться, и снять все остальные препятствия - конечно, на основе четкого анализа и перспективных просчетов", - резюмировал Щелкунов.

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