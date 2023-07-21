Валютная либерализация в Украине позволит создать нормальные условия для работы бизнеса, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителей главы НБУ Юрия Гелетия и Сергея Николаевчука для Bloomberg .

Как говорится в материале, Национальный банк Украины рассматривает возможность разрешить иностранным акционерам возвращать дивиденды за 2023 год в рамках мер по привлечению инвестиций в пострадавшую от войны экономику.

План репатриации может быть одной из первых мер, которые НБУ введет на пути смягчения контроля за движением капитала и возвращения к политике, которая существовала до полномасштабного вторжения. "Этот вопрос стоит в нашей повестке дня", - сказал Гелетий.

Отмечается, что ранние шаги по смягчению валютных ограничений также могут включать в себя увеличение количества иностранной валюты, которую частные лица могут покупать за гривну. Однако бизнес, а не домашние хозяйства будет оставаться в центре внимания смягчения контроля над капиталом.

"Правительство и бизнес являются в определенной степени в приоритете над домохозяйствами, если мы говорим о соблюдении дорожной карты валютной либерализации, но при этом мы учитываем последствия тех или иных шагов. Мы верим, что если мы сможем создать нормальные условия для бизнеса, чтобы восстановить инвестиционную и ссудную способность, компании смогут привлечь людям", - добавил Николайчук.

Напомним, недавно Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал Дорожную карту дальнейшего смягчения валютных ограничений, состоящий из трех этапов.