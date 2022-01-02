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Готівковій валюті євро виповнилося 20 років

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Неділя 02 січня 2022 01:03
Готівковій валюті євро виповнилося 20 років Фото: валюті євро виповнилось 20 років (freepik.com)
Автор: Анна Полисученко

Валюта євро протягом 20 років залишається символом економічного успіху Європейського Союзу. Це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Євроради.

"Євро є конкретним символом успіху, який щодня у кишенях носять близько 350 млн громадян 19 із 27 країн-членів. Можна сказати, що євро стало частиною нашої свідомості, європейського духу", - сказав Мішель.

Він підкреслив, що євро довів свою стійкість як міжнародна валюта, зокрема, зберігаючи довіру до себе у складні часи кризи, спричиненої глобальною пандемією COVID-19.

Як йдеться у спільній заяві міністрів фінансів єврозони з цього приводу, об'єднання в єдину платіжну одиницю національних валют 12 країн стало безпрецедентною фінансовою операцією в історії. Вони нагадали, що 20 років тому європейський Центробанк підготував понад 15 млрд банкнот і близько 52 млрд монет.

З того часу зона обігу євро поширилася на 19 країн ЄС, і її розширення триває. Євро залишається дуже популярним - за даними соцопитувань, близько 80% громадян ЄС вважають, що його запровадження стало корисним для повсякденного життя.

1 січня 1999 року країни європейського Економічного та валютного союзу запровадили для безготівкових розрахунків єдину валюту євро замість так званої європейської грошової одиниці, яка використовувалася з 1979 року. Введення банкнот та монет євро у готівку відбулося 1 січня 2002 року.

Раніше ми писали, що курс євро до гривні за 2021 рік упав на 11%.

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