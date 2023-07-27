Валюта резко подорожала: сколько стоят доллар и евро в обменниках

По состоянию на утро 27 июля средний курс доллара по Украине вырос на 15 копеек до 37,65 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 41,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,15 гривен, евро по 41,20 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 27 июля составляет 40,4558 гривен за евро (+0,0512 гривен).

Прогноз курса

Аналитики компании ICU считают, что НБУ будет сохранять текущий курс гривны к доллару США по крайней мере до конца III квартала 2023 года.

В то же время НБУ может поднять официальный фиксированный курс на 10% до 40,2 гривен за доллар в конце 2023 года. Решение будет зависеть от объема внешней помощи на следующий год.