Валюта дешевеет: сколько стоят доллар и евро в обменных пунктах

По состоянию на утро 4 июля средний курс доллара по Украине упал на 5 копеек до 37,40 гривен, курс евро снизился на 5 копеек до 41,05 гривен за евро.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,90 гривен, евро по 40,35 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован в июле прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 4 июля составляет 39,8543 гривен за евро (+0,1591 гривен).

Валютный рынок в июне

Национальный банк Украины обнародовал статистику наличного валютного рынка за июнь 2023 года. Данные показали, что впервые с июля прошлого года украинцы больше продали валюты, чем купили. Разница составила 17,8 млн долларов.

Однако в целом с начала года украинцы пополнили свои валютные резервы на 1,9 млрд долларов.

Отметим, в мае-июне обострилась проблема "изношенных" и старых долларовых купюр. НБУ пригрозил банкам и обменным пунктам штрафами за отказ принимать банкноты. Однако эта тема остается актуальной и будет обсуждаться на заседании финансового комитета Рады 5 июля.