"Вальядолід" готовий відпустити Луніна назад в "Реал"

"Вальядолід" готовий достроково розірвати орендну угоду з мадридським "Реалом" щодо українського голкіпера Андрія Луніна. Про це повідомляє Marca.

Український воротар не отримує ігрової практики в нинішньому клубі, і "вершкові" хочуть повернути його вже в січні.

"Лунін як і раніше є нашим гравцем. Але" Реал "для нас - дружній клуб, якщо вони захочуть повернути його, то не буде ніяких проблем, - сказав спортивний директор" біло-фіолетових "Мігель Анхель Гомес.

Лунін перейшов в "Вальядолід" минулого літа на правах оренди, але поки не провів жодного матчу. У нинішньому сезоні у всіх іграх за "Вальядолід" виходив Хорді Масіп.

Минулого сезону Лунін був відправлений за ігровою практикою в "Леганес", де весь сезон задовольнявся роллю запасного, відігравши лише 5 матчів. Його контракт з "вершковими" розрахований до літа 2024 року.

Влітку Андрій став чемпіоном світу U-20 у складі збірної України і був визнаний кращим голкіпером турніру.

Українець посів п'яте місце в голосуванні за найкращого молодого гравця 2019 року за версією France Football. Також він претендував на звання кращого гравця року серед європейських футболістів до 21 року Golden Boy-2019. Лунін припинив боротьбу за нагороду, зупинившись на досягненні топ-20.