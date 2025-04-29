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Валерий Бондарь: Пусть те, кто говорит "спорт вне политики", поедут в Кривой Рог

Фото: Валерий Бондарь (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Владимир Варуха

Как изменился украинский футбол во время войны, как легионеры "Шахтера" адаптируются в стране под обстрелами, а также о хейте Марино Пушича от хайпожеров и личной жизни - в интервью РБК-Украина рассказал центральный защитник "горняков" и сборной Украины Валерий Бондарь.

Валерий Бондарь - воспитанник академии "Шахтера", чемпион мира в составе молодежной сборной U-20, защитник, которого хорошо знает каждый украинский болельщик.

В составе "горняков" он завоевал немало трофеев, среди которых несколько чемпионств Украины, Кубок и Суперкубок. После начала полномасштабной войны, когда многие легионеры покинули команду, он стал ключевым игроком обороны.

Валерий известен своей техникой, умением начинать атаки из глубины и хорошей скоростью, хотя иногда ему вменяют недостаточную агрессивность в единоборствах из-за не слишком массивной физической комплекции.

В интервью РБК-Украина Бондарь поделился своими впечатлениями от непростого сезона, рассказал о конкуренции в сборной, работе с тренерским штабом и личных жизненных принципах. Также он откровенно высказался о возвращении российских клубов в еврокубки, хейте в медиа и о том, почему спорт сегодня не может быть вне политики.

– Валерий, как ты оцениваешь текущий сезон "Шахтера"? Почему у вас бывают то хорошие отрезки, то не очень?

– Я думаю, что каждая команда имеет какой-то период в сезоне, где она хорошо выступает и где иногда есть результаты, которые неудовлетворительны для клуба.

К тому же к нам пришло очень много новых молодых игроков, бразильцев, которым нужно время на адаптацию. Они очень молодые и приехали из другой страны. Сейчас здесь война идет, а для них все новое. Поэтому им надо также немного понять наш чемпионат, как здесь играют. И что легко здесь совсем не будет.

А логистические аспекты насколько влияют на результаты?

– Не хочется жаловаться. Но, конечно, мы были в дороге 12-14 часов, потом возвращались и через день-два у нас игра чемпионата... Это такая была тяжелая нагрузка. Но я думаю, что нам грех жаловаться на это. Хотели выдать максимум из результата, но не все получалось так, как планировали.

Возможно, знаешь, почему клуб выбрал местом проведения домашних матчей в Лиге чемпионов Германию? Не было вариантов с Польшей, например, чтобы уменьшить эту логистическую нагрузку?

– Я думаю, этот вопрос надо задавать нашим руководителям, ведь они подробно смогут рассказать все эти такие моменты, которые побудили нас ехать в Германию и играть именно там матчи.

В общем, это неплохой выбор был, потому что было много болельщиков, всегда мы чувствовали поддержку на каждом из матчей. Было много наших людей, было много людей из Германии, которые нас поддерживали.

Как тебе новый формат Лиги чемпионов? Стали ли матчи более зрелищными, как то декларировали в УЕФА еще до изменений?

– Я думаю, что да. Была группа, и ты играешь 6 матчей. Сейчас у тебя 8 матчей, и ты играешь каждый раз с другим соперником. Всегда у тебя должна быть новая какая-то тактика к сопернику - это такой интересный формат.

Думаю, что и для болельщиков интересно. И сейчас также можно увидеть, что в Лиге чемпионов часто встречаются между собой такие большие топовые команды, как "Арсенал", "Реал", "Интер", "Бавария" и другие. За этим очень интересно наблюдать. Этих матчей стало больше. Конечно, для болельщиков всегда этот интерес был, но сейчас он еще больше стал.

Кто, по твоему мнению, выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне? За кого лично болеешь лично?

– Лично болею за "Барселону", потому что еще когда я был маленький, то всегда любил эту команду. Думаю, они действительно заслуживают стать триумфаторами этой Лиги чемпионов. Они показывают очень сильный сезон с новым главным тренером и это также можно увидеть в ЛЧ в частности.Фото: Бондарь на тренировке (t.me/shakhtar_news)

Какой матч в сезоне был самым тяжелым и наиболее эмоциональным для тебя, если брать во внимание и Премьер-лигу, и Кубок, и Лигу чемпионов?

– Самым тяжелым был матч против "Аталанты". Нам очень тяжело было с ними играть, с самого начала не очень пошла хорошо пошла игра. И знаешь, эта команда, она не останавливается даже, когда сделала счет 2:0, 3:0... Они все равно атакуют и прессингуют, а с такими соперниками всегда тяжело играть.

Наиболее эмоциональными были матчи Лиги чемпионов, в частности победы против "Бреста" и "Янг Бойза".

Ну, а самым большим разочарованием я бы назвал матчи против "Динамо".

– Как ты оцениваешь уровень конкуренции в Премьер-лиге в этом сезоне? Что думаешь о таких командах, как "Александрия" и "Полесье"?

– Хочется похвалить клубы, потому что они вкладывают деньги в свое развитие. Я думаю, что можно увидеть, как после начала полномасштабной войны, первый год "Днепр-1" боролся за высокие места, потом "Кривбасс" также до зимы был на первом месте. Сейчас "Александрия" также борется за высокие места. Каждый год у нас есть новая команда, которая борется за высокие города и это, конечно, супер, что у нас есть такие амбициозные клубы.

Надеюсь, что с каждым годом наша Премьер-лига будет только расти, развиваться с хорошими исполнителями и будет расти наш коэффициент в Европе. Этот этап очень важен для нашей страны и команд.

Является ли нынешний чемпионат самым сильным, если говорить обо всех сезонах с начала вторжения?

– Сейчас играет много легионеров. Есть очень квалифицированные иностранцы, которые приехали к нам. Но все они требуют времени на адаптацию. Мы должны к этому относиться с пониманием, потому что когда приезжаешь в другую страну, другой чемпионат - для тебя все новое.

Имеем и очень много квалифицированных игроков в нашем клубе. Надеюсь, что они это покажут также на футбольном поле. Но самое главное, что всем нужно время на адаптацию и на то, чтобы они привыкли именно к чемпионату.

На каком уровне сейчас в "Шахтере" взаимопонимание между украинцами и легионерами? И насколько вы сплочены?

– На очень хорошем уровне. Есть переводчики, да и "футбольный язык" есть, поэтому, слава Богу, с пониманием все хорошо. Они очень хорошо относятся к нам, к нашим традициям, к нашей стране. Мы со своей стороны также стараемся им помогать. С адаптацией тоже все хорошо, они понимают, какой у нас чемпионат, что он представляет в себе. То есть у нас с ними хорошая коммуникация.

– Как бразильцы адаптируются в Украине? 

– Я думаю, что погода это самое главное. Вот когда там уже чуть-чуть похолодает и выпадает снег, то они не сильно адаптированы к этой погоде. И им к этому надо привыкать вообще. Как и к самому чемпионату. Знаешь, у нас более такой силовой футбол и у многих команд очень хорошая оборона, что не похоже на их чемпионат.

– Что говорят легионеры о войне в Украине? Как реагируют на тревоги и обстрелы?

– Конечно, они очень переживают, очень волнуются по этому вопросу. Поэтому, когда там бывает несколько прилетов, то на следующее утро они спрашивают: как люди, есть ли погибшие? Они тоже хотят, чтобы мы жили в безопасной стране, чтобы никто не стрелял, а мы могли играть спокойно. Ну и конечно, чтобы люди делали свою работу без страха за свою жизнь.

Зимой лидер команды Тарас Степаненко покинул клуб. Кто сейчас занял его место в "Шахтере"?

– Клуб решил организовать так называемую "группу капитанов", которая будет помогать тренеру и в раздевалке, и на поле, быть примером. Сюда входят Коля Матвиенко, Судаков, я, Марлон и Педро Энрике. Мы должны быть примером и помогать как тренерскому штабу, так и футболистам. Я думаю, что иногда также есть другие ребята, которые берут на себя эту ответственность и стараются быть примером на футбольном поле.

Сейчас на главного тренера "Шахтера" в интернете выливается немало хейта, в частности со стороны блогеров и журналистов. Что думаешь по этому поводу? 

– Если кто-то хочет вырвать что-то и хайпонуть на этом, то можно говорить всегда о "Шахтере", об игроках, о том, что вообще происходит с нашим клубом. Для так называемых блогеров это возможность заявить о себе. Они всегда будут поднимать эту тему, потому что это всегда интересно болельщикам.

Могу сказать, что за результаты всегда отвечает вся команда, а не только тренер. Однако многие пытаются манипулировать фактами вокруг нашей команды.

– Сам следишь за блоггерами?

– Блогеров я вообще не смотрю, разве если кто-то из друзей или родственников что-то сбросит. Но, этот контент больше предназначен для болельщиков.

Можешь сравнить работу Марино Пушича в "Шахтере" с другими тренерами?

– У мистера такой европейский подход. Он от нас всегда требует, чтобы мы играли агрессивно, прессинговали, закрывали команду соперника на их половине поля. Он хочет, чтобы мы через пас играли и показывали красивый атакующий футбол, который нравится нашему президенту и нашим болельщикам. Нам это нравится, потому что у нас есть подбор футболистов, которые могут и умеют это делать.

Всегда есть разные варианты подхода, как выходить из билдапа, как надо действовать в средней зоне, как надо действовать в третьей зоне, финальной зоне, что надо делать на поле. Многие наши футболисты могут делать в третьей зоне все, что захотят, а это также им помогает раскрываться и показывать себя с другой стороны. То есть не только делать то, что говорят, но и показывать свое мастерство.

Какую ложную информацию или слух о себе ты слышал в сети? 

– Много. Есть такие моменты, но я не хочу вспоминать. Многие говорят, но оно не соответствует вообще действительности.

Могу иногда Вацко посмотреть или что-то, что мне из него сбрасывают. А других вообще не смотрю, не читаю и не слушаю. Ну, я думаю, из этого можно сделать выводы.

Фото: Бондарь в сборной (uaf.com)

Стабильно ты вызываешься в сборную Украины, однако не всегда удается выходить в стартовом составе. Как думаешь, почему так получается?

– Большая конкуренция. Для меня большая радость, что я вызываюсь в сборную, имею честь защищать национальные интересы Украины. Но на моей позиции играет Илья Забарный. Это игрок АПЛ с очень большим потенциалом, который, я думаю, будет игроком большой команды. Я надеюсь, что у него все получится и он обязательно будет в топовой команде.

Сборная Украины летом сыграет на турнире Canadian Shield. Какие ожидания от матчей против Канады и Новой Зеландии? И что тебе известно об этом турнире?

– Вообще ничего не слышал о нем. Только знаю, что будут матчи с Новой Зеландией и Канадой. Нам надо будет открывать визы. А так, в принципе, о самом турнире вообще ничего не знаю.

Как относишься к идее Александера Чеферина вернуть российские клубы в европейские турниры?

– Считаю, что это вообще неприемлемо с бокса УЕФА, ведь россиян и российские клубы нужно максимально отстранить от всех соревнований!

Что бы ты ответил людям, которые сегодня говорят, что "спорт вне политики"?

– Ну, пусть придут в Кривой Рог на площадку, там где убили 9 детей. Пусть приедут в Сумы, там где убили также много людей. И потом мы будем с ними общаться. Это люди, которые не видели, которые не знают, какая у нас ситуация, и что происходит в Украине. Если бы они поехали туда и увидели это своими глазами - то их мнение изменилось бы.

Фото: Бондарь на тренировке (facebook.com/fcshakhtar)

Несколько вопросов о личном. Ваша с Дашей Савиной пара сейчас одна из самых популярных в украинском футболе. В чем секрет вашего семейного счастья?

– На самом деле никакого секрета нет. Просто мы любим друг друга и прежде всего стараемся быть хорошими людьми.

У вас есть какие-то интересные семейные традиции? 

– Семейная традиция, если так можно сказать, - собираемся семьей раз в месяц. К нам приезжают родители и мы сидим, проговариваем что-то, рассказываем какие-то истории. Празднуем, если есть какой-то праздник.

Многие из украинских пар говорят, что не готовы рожать детей, пока идет война. У вас в этом вопросе как?

– Да, на самом деле думаем, но ничего заранее не хочу говорить.

Сейчас очень популярна тема диет и лайфстайла. Так вот. Что ест Валерий Бондарь, чтобы держать себя в форме?

– Когда находимся на базе в Emily в Винниках, то у нас есть и ужин, и обед, и завтрак. Обычно, на завтрак я стараюсь есть что-то белковое, например, яичница или омлет. Также в мой рацион входят лосось, авокадо, томаты черри. Ну а на ужин я готовлю себе салаты и ем больше углеводов. Это может быть рис и гречка. Еще я ем рыбу и мясо.

Этот сезон уже подходит к завершению. Какие твои личные и клубные амбиции и задачи на сезон 2025/2026?

– Скажу сейчас, что на этот сезон наша цель - выиграть Кубок Украины и делать все для того, чтобы достичь успехов в чемпионате, несмотря на то, что сейчас у нас не лучшее турнирное положение. И, конечно, на следующий сезон - выиграть чемпионат и взять Кубок. "Шахтер" всегда ставит себе такие цели.

Также, мы хотим как минимум выйти из группы в еврокубках, попасть в те 24 команды, или сколько там будет, и уже там шаг за шагом идти от игры к игре.

Ну и, конечно, хочу, чтобы война закончилась. Очень-очень хочу, чтобы не убивали детей, бабушек, дедушек и всех наших людей, которые сейчас находятся на нашей родной земле.

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