Валенсія - Арсенал: де дивитися матч

Де і коли почнеться у відповідь півфіналу Ліги Європи
"Валенсія" спробує обіграти "Арсенал" у повторному поєдинку півфінальної стадії Ліги Європи. На думку букмекерів, саме господарі поля є фаворитом поєдинку.
9 травня 22:00
Валенсія, стадіон "Месталья"
На стадіоні "Месталья" у четвер, 9 травня, відбудеться матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи між "Валенсією" і "Арсеналом".
В Україні у прямому ефірі гру можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1". Час початку поєдинку - 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, у першій грі англійці добилися вольової перемоги.