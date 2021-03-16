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Вакцинацію підтримали релігійні лідери: їм роблять щеплення в прямому ефірі

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 березня 2021 13:25
Вакцинацію підтримали релігійні лідери: їм роблять щеплення в прямому ефірі Фото: глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вакцинацію в Україні підтримали релігійні лідери. Сьогодні їм роблять щеплення від COVID в прямому ефірі.

Вакцинація релігійних лідерів транслюється у Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що щеплення отримають верховний архиєпископ Києво-Галицький, глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук), архімандрит Михайлівського Золотоверхого монастиря Лаврентій (ПЦУ), представник Федерації єврейських громад у Києві Леонід Барац. Також вакцинують представника Іудейської громади руху Хабад Любавич в Україні Бориса Стругацького.

Крім того, в прямому ефірі щеплення отримають п'ятеро українських лікарів і керівник відділу з питань релігій Секретаріату Кабінету міністрів України Андрій Юраш.

Вакцинація проти COVID-19 представників релігійних організацій України

Релігійні лідери України підтримали вакцинальну кампанію і отримають щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca (Covishield). О 13:00 дивіться пряму трансляцію, під час якої проти COVID-19 щеплять: 5 українських лікарів Верховного Архиєпископа Києво-Галицького, Главу Української Греко-Католицької Церкви Святослава (Шевчука) Архімандрита Михайлівського Золотоверхого монастиря Лаврентія (Живчика) (Православна Церква України) представника Федерації єврейських громад в столиці України Леоніда Бараца представника Іудейської громади руху Хабад Любавич в Україні Бориса Стругацького керівника Відділу з питань релігій Секретаріату Кабінету Міністрів України Андрея Юраша

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Tuesday, March 16, 2021

Нагадаємо, раніше Православна церква Україна заявила, що немає ніяких заперечень щодо вакцинації в цілому як медичної процедури. Церква підкреслила, що вакцинація не суперечить ані заповідям, ані основам християнської віри.

Детальніше про процедуру вакцинації в Україні читайте в матеріалі "Особистий досвід. Як в Україні вакцинують від COVID-19 і що відбувається після щеплення".

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