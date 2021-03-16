Вакцинацию поддержали религиозные лидеры: им делают прививки в прямом эфире
Вакцинацию в Украине поддержали религиозные лидеры. Сегодня им делают прививки от COVID в прямом эфире.
Вакцинация религиозных лидеров транслируется в Facebook Министерства здравоохранения.
Сообщается, что прививки получат верховный архиепископ Киево-Галицкий, глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук), архимандрит Михайловского Златоверхого монастыря Лаврентий (ПЦУ), представитель Федерации еврейских общин в Киеве Леонид Барац. Также вакцинируют представителя Иудейской общины движения Хабад Любавич в Украине Бориса Стругацкого.
Кроме того, в прямом эфире прививки получат пять украинских врачей и руководитель отдела по вопросам религий Секретариата Кабинета министров Украины Андрей Юраш.
Вакцинація проти COVID-19 представників релігійних організацій України
Релігійні лідери України підтримали вакцинальну кампанію і отримають щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca (Covishield). О 13:00 дивіться пряму трансляцію, під час якої проти COVID-19 щеплять: 5 українських лікарів Верховного Архиєпископа Києво-Галицького, Главу Української Греко-Католицької Церкви Святослава (Шевчука) Архімандрита Михайлівського Золотоверхого монастиря Лаврентія (Живчика) (Православна Церква України) представника Федерації єврейських громад в столиці України Леоніда Бараца представника Іудейської громади руху Хабад Любавич в Україні Бориса Стругацького керівника Відділу з питань релігій Секретаріату Кабінету Міністрів України Андрія ЮрашаPosted by Міністерство охорони здоров'я України on Tuesday, March 16, 2021
Напомним, ранее Православная церковь Украина заявила, что нет никаких возражений относительно вакцинации в целом как медицинской процедуры. Церковь подчеркнула, что вакцинация не противоречит ни заповедям, ни основам христианской веры.
Подробнее о процедуре вакцинации в Украине читайте в материале "Личный опыт. Как в Украине вакцинируют от COVID-19 и что происходит после прививки".