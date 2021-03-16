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Вакцинацию поддержали религиозные лидеры: им делают прививки в прямом эфире

Новина українською → Киев, Вторник 16 марта 2021 13:25
Вакцинацию поддержали религиозные лидеры: им делают прививки в прямом эфире Фото: глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Вакцинацию в Украине поддержали религиозные лидеры. Сегодня им делают прививки от COVID в прямом эфире.

Вакцинация религиозных лидеров транслируется в Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что прививки получат верховный архиепископ Киево-Галицкий, глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук), архимандрит Михайловского Златоверхого монастыря Лаврентий (ПЦУ), представитель Федерации еврейских общин в Киеве Леонид Барац. Также вакцинируют представителя Иудейской общины движения Хабад Любавич в Украине Бориса Стругацкого.

Кроме того, в прямом эфире прививки получат пять украинских врачей и руководитель отдела по вопросам религий Секретариата Кабинета министров Украины Андрей Юраш.

Вакцинація проти COVID-19 представників релігійних організацій України

Релігійні лідери України підтримали вакцинальну кампанію і отримають щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca (Covishield). О 13:00 дивіться пряму трансляцію, під час якої проти COVID-19 щеплять: 5 українських лікарів Верховного Архиєпископа Києво-Галицького, Главу Української Греко-Католицької Церкви Святослава (Шевчука) Архімандрита Михайлівського Золотоверхого монастиря Лаврентія (Живчика) (Православна Церква України) представника Федерації єврейських громад в столиці України Леоніда Бараца представника Іудейської громади руху Хабад Любавич в Україні Бориса Стругацького керівника Відділу з питань релігій Секретаріату Кабінету Міністрів України Андрія Юраша

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Tuesday, March 16, 2021

Напомним, ранее Православная церковь Украина заявила, что нет никаких возражений относительно вакцинации в целом как медицинской процедуры. Церковь подчеркнула, что вакцинация не противоречит ни заповедям, ни основам христианской веры.

Подробнее о процедуре вакцинации в Украине читайте в материале "Личный опыт. Как в Украине вакцинируют от COVID-19 и что происходит после прививки".

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