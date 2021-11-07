Вакцинація або "за власний рахунок". Українців вже завтра почнуть відсторонювати від роботи: список професій

Невакцинованих українців вже завтра почнуть відсторонювати від роботи. Норма почне діяти з 8 листопада 2021 року.
Відповідне рішення прийняв Кабмін, повідомляє РБК-Україна.
Документом доручається керівникам державних органів, керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників та державних службовців, обов’язковість профілактичних щеплень проти СOVID-19 яких визначена переліком та які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових профілактичних щеплень проти СOVID-19.
Це не стосується, тих осіб, які мають абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень проти СOVID-19 та надали медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19, виданий закладом охорони здоров’я.
Щеплення повинні зробити співробітники:
Відсторонення працівників та державних службовців здійснюється шляхом видання наказу або розпорядження керівника державного органу (державної служби) або підприємства, установи, організації з обов’язковим доведенням його до відома особам, які відсторонюються.
Крім того, МОЗ підготувало доповнення до переліку професій для обов'язкової вакцинації. Цей наказ поки не набув чинності. Пропонується доповнити перелік працівниками: