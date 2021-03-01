Вакцинація в Україні: за вихідні зробили лише 90 щеплень
Вакцинація в Україні вчора, 28 лютого, не проводилася. За минулі вихідні щеплення від COVID отримали лише 90 осіб.
Про це РБК-Україна повідомило джерело, близьке до процесу вакцинації.
"В суботу працювала лише половина бригад. 90 лікарів отримали щеплення. У неділю вакцинації не було", - уточнив він.
За словами співрозмовника, мобільні бригади працювали шість днів поспіль, тому неділю обрали днем відпочинку.
"З понеділка вакцинацію відновлено у звичайному режимі", - додало джерело.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже до кінця 2021 року всі охочі в Україні зможуть вакцинуватися. На сьогодні Україна має контракти на 30 млн доз вакцин.
За перші три дні вакцинації в Україні щеплення від COVID отримали понад 3 000 осіб. За кількістю вакцинованих лідирує Миколаївська область, далі йдуть Дніпропетровська, Донецька, Полтавська та Черкаська області. Вакцинація почалася 24 лютого після того, як до України прибула перша партія вакцини Covishield індійського виробництва.