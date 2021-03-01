Вакцинація в Україні: за вихідні зробили лише 90 щеплень

Вакцинація в Україні вчора, 28 лютого, не проводилася. За минулі вихідні щеплення від COVID отримали лише 90 осіб.

Про це РБК-Україна повідомило джерело, близьке до процесу вакцинації.

"В суботу працювала лише половина бригад. 90 лікарів отримали щеплення. У неділю вакцинації не було", - уточнив він.

За словами співрозмовника, мобільні бригади працювали шість днів поспіль, тому неділю обрали днем відпочинку.

"З понеділка вакцинацію відновлено у звичайному режимі", - додало джерело.