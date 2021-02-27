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За три дні вакцинації від COVID в Україні прищепили понад 3 000 осіб

Новость на русском → Київ, Субота 27 лютого 2021 09:12
За три дні вакцинації від COVID в Україні прищепили понад 3 000 осіб Фото: вакцинація в Україні (koda.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

З початку вакцинації в Україні щеплення від COVID отримали вже більше 3 000 осіб. За кількістю вакцинованих лідирує Миколаївська область.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"З початку кампанії з вакцинації щеплено 3 051 особу, 1 713 осіб щеплено від COVID-19 за останню добу", - йдеться в повідомленні.

У лідерах Миколаївська область - 170 щеплених, Дніпропетровська - 140, Донецька - 100, Полтавська - 1000 і Черкаська - 100.

Нагадаємо, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого після того, як до країни прибула перша партія вакцини Covishield індійського виробництва. Як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, основні заходи щодо вакцинації планується завершити до осені 2021 року.

Вже надійшли й перші скарги на побічні ефекти. Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко радить у такому випадку звертатися до сімейного лікаря. Після вакцинації можуть виникати такі побічні ефекти: почервоніння в місці уколу; незначне підвищення температури; поява висипу у місці ін'єкції.

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