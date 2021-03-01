Вакцинация в Украине: за выходные сделали всего 90 прививок

Вакцинация в Украине вчера, 28 февраля, не проводилась. За минувшие выходные прививки от COVID получили всего 90 человек.

Об этом РБК-Украина сообщил источник, близкий к процессу вакцинации.

"В субботу работала только половина бригад. 90 врачей получили прививки. В воскресенье вакцинации не было", - уточнил он.

По словам собеседника, мобильные бригады работали шесть дней подряд, потому воскресенье выбрали днем отдыха.

"С понедельника вакцинация возобновлена в обычном режиме", - добавил источник.