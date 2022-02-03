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Вакцинація працівників освіти. У МОН назвали відсоток тих, хто не отримав щеплення

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні лише 3% освітян не зробили щеплення проти коронавірусу. При цьому тільки 1% працівників шкіл мають протипоказання до вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета в Telegram-каналі.

"Лише 3% освітян ще не приєдналися до Всеукраїнської кампанії вакцинації", - написав Шкарлет.

Міністр додав, що протипоказання до щеплення проти коронавірусу має трохи більше ніж 1% працівників шкіл. За його словами, на сьогодні дві дози вакцини отримали понад 93% працівників освіти-1,125 млн осіб.

Області-лідери за темпами вакцинації працівників освіти:

  • Харківська-97,9%;
  • Полтавська-97,6%;
  • Дніпропетровська-96,7%;
  • Луганська-96,6%;
  • Миколаївська-96,4%;
  • Київська-96,4%.

Кількість співробітників, які отримали першу дозу COVID-вакцини за типами закладів:

  • спеціалізованої освіти-97,1%;
  • професійної-96,7%;
  • загальної середньої-94,6%;
  • дошкільної-92,4%;
  • професійної вищої-89,5%;
  • вищого-87,1%.

Глава МОН додав, що через погіршення епідеміологічної ситуації в областях навчальні заклади переходять на дистанційну форму навчання. Дистанційно працює 8671 школа, ще 56 перебувають на канікулах.

На дистанційне навчання перейшли 176 закладів професійної освіти, ще 76 обрали змішану форму.

Нагадаємо, наприкінці січня чинності набрав наказ Міністерства охорони здоров'я про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу.

Відзначити, в Україні за минулу добу коронавірусом заразилися майже 40 тисяч осіб, померли від наслідків інфекції - 210 пацієнтів.

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