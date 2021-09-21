Не тільки вакцинація. У кіно і театр в "жовтій" зоні пускатимуть з ПЛР-тестом

"Також тимчасово для безперешкодного відвідування закладів культури або будь-яких заходів дозволено мати негативний результат ПЛР-тестування або експрес-тестування на антиген. Такий результат дійсний 72 години", - йдеться в повідомленні.

Кінотеатри, клуби, театри та інші заклади сфери культури працюватимуть і в період карантину, але з дотриманням карантинних вимог і обмежень.

Зокрема, в "жовтій" зоні слід обов'язково дотримуватися масочний режим, а також фізичну дистанції в 1,5 м.

Разом з цим забороняється проведення масових заходів за участю більше 1 людини на 4 кв.м. площі будівлі або території, з наповненістю кінозалів або залів інших закладів культури більше 2/3 місць (при схемі розміщення "2 заповнені ряди - 1 порожній") або більше 50% місць (при розміщенні в шаховому порядку).

Обмеження за часом роботи закладів культури відсутні.

Для повноцінної роботи закладів культури також має бути мінімум 80 % вакцинованих хоча б однією дозою працівників (або з дійсним негативним результатом тестів).