Вакцинація від COVID-19 позачергово: кому йдуть залишки Covieshield

Міністерство охорони здоров'я з метою популяризації вакцинації ще 1 березня видало наказ про те, як витратити залишки доз вакцин проти коронавірусу. Позачергово дозволили прищеплювати громадських діячів, діячів культури та спорту, лідерів релігійних громад.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Укол позачергово. Як в Україні намагаються врятувати кампанію вакцинації".

За словами члена оперативного штабу МОЗ, голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія, ще під час тренінгів мобільним бригадам говорили, як поступати з залишками доз у флаконах.

"Ми рекомендуємо колегам: наше завдання провакцинувати в першу чергу тих, хто не хворів. Далі пропонуємо вакцинуватися медпрацівникам, які перехворіли менше ніж півроку тому. Якщо є одна або декілька доз у флаконі, а охочих щепитися на місці більше немає, тоді пропонують іншому персоналу в лікарні - наприклад, ліфтеру, секретаря, бухгалтера і так далі", - пояснив імунолог.

Він зазначив, що відбір тих, кому дістануться решта дози - прерогатива в основному регіональних координаторів.

При цьому координатор з вакцинації в Києві, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк пояснив, як проходить цей процес.

"Припустимо, я їду в лікарню №3, поруч з нею Пологовий будинок №6, ЦПМСД №2 Дніпровського району. Я відразу їм дзвоню і питаю, чи є у них охочі зробити щеплення. Так, є. Кажу: будьте напоготові, можливо, мені знадобляться кілька людей. І коли вакцинація підходить до кінця і я бачу, що у мене кратність до десяти не виходить, я дзвоню комусь з них і прошу надіслати, наприклад, двох людей", - роз'яснив Жовотенюк.

Якщо бажаючих на місці немає, то він може запропонувати решту дози комусь із публічних людей, політиків і журналістів. Ніякої спеціальної черги для них не передбачено. Їх доводиться підшукувати в екстреному режимі або мати заготовлені контакти тих з них, хто не проти зробити щеплення.