Вакцинация от COVID-19 вне очереди: кому идут остатки Covieshield

Министерство здравоохранения с целью популяризации вакцинации еще 1 марта выдало приказ о том, как израсходовать остатки доз вакцин против коронавируса. Вне очереди разрешили прививать общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Укол вне очереди. Как в Украине пытаются спасти кампанию вакцинации".

По словам члена оперативного штаба Минздрава, главы Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федора Лапия, еще во время тренингов мобильным бригадам говорили, как поступать с остатками доз во флаконах.

"Мы рекомендуем коллегам: наша задача провакцинировать в первую очередь тех, кто не болел. Дальше предлагаем вакцинироваться медсотрудникам, которые переболели меньше чем полгода назад. Если остаются одна или несколько доз во флаконе, а желающих привиться на месте больше нет, тогда предлагают остальному персоналу в больнице - например, лифтеру, секретарю, бухгалтеру и так далее", - объяснил иммунолог.

Он отметил, что отбор тех, кому достанутся оставшиеся дозы - прерогатива в основном региональных координаторов.

При этом координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк пояснил, как проходит этот процесс.

"Допустим, я еду в больницу №3, рядом с ней Роддом №6, ЦПМСД №2 Днепровского района. Я сразу им звоню и спрашиваю, есть ли у них желающие сделать прививку. Да, есть. Говорю: будьте начеку, возможно, мне понадобятся несколько человек. И когда вакцинация подходит к концу и я вижу, что у меня кратность до десяти не получается, я звоню кому-то из них и прошу прислать, например, двух человек", - разъяснил Жовотенюк.

Если желающих на месте нет, то он может предложить оставшиеся дозы кому-то из публичных людей, политиков и журналистов. Никакой специальной очереди для них не предусмотрено. Их приходится подыскивать в экстренном режиме или иметь заготовленные контакты тех из них, кто не прочь сделать прививку.