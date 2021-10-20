Вакцинальний бум, черги за щепленнями і ріст цін на таксі: яка ситуація в "червоній" зоні

Запоріжжя

З самого ранку чимало охочих прийшли і в ТЦ " Віннер Форд "на Космосі і в ТЦ "Амстор" в Хортицькому районі.

Така ж ситуація в ТРЦ City Mall. Там черга розтягнулася на кілька десятків метрів. Ніякої соціальної дистанції і також зустрічаються ті, хто чекає "своєї години" без засобів індивідуального захисту, повідомляє newsclub.zp.

Водночас, у Запорізькій області за добу зробили 9156 щеплень від COVID-19.

Дніпро

У місті маршрутки везуть тільки сидячих пасажирів, у зв'язку з цим утворився попит на таксі. Ціна поїздки в ранковий і вечірній час зросла на 25-125% в залежності від сервісу. Наприклад, в популярних мобільних додатках Bolt і Uklon вартість підскочила з 80 грн до 175-184 грн на один і той же напрямок.

У Дніпрі проводяться рейди, в яких беруть участь співробітники правоохоронних органів. Причому штрафують вони не тільки водіїв, які порушують правила карантину, а й пасажирів. Останніх - за відсутність маски в транспорті, повідомляє nashemisto.

Одеса

Одесити знову масово кинулися в поліклініки: укладати декларації з сімейними лікарями, щоб надалі записатися на вакцинацію. Щодня тут шикуються величезні черги, повідомляє volnatv.