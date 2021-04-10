Вакцина Pfizer очікується в Україні на наступному тижні. Дата прибуття може зміститися

Йдеться про партію у 117 тисяч доз.

"Ми розраховуємо на те, що літак з вакциною прилетить в Україну 14 квітня. Цей літак задрафтований ЮНІСЕФом. Але літак поки ще не злетів. Тому може бути, що 14 числа він не приземлиться в Україні. З яких причин - це залежить не від мене", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer, які доставлять в Україну в рамках COVAX, підуть для щеплень персоналу і мешканців будинків престарілих.

Як писало РБК-Україна, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що перші поставки вакцини Pfizer в Україні очікуються протягом травня-червня. Йдеться про поставки за прямим контрактом на 10 млн доз.

Так, з початку вакцинації в Україні щеплення від коронавірусу отримали 373 002 людини.