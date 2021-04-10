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Вакцина Pfizer ожидается в Украине на следующей неделе. Дата прибытия может сместиться

Автор: Ульяна Безпалько

В Министерстве здравоохранения рассчитывают, что первые поставки вакцины Pfizer в рамках COVAX будут на следующей неделе. Однако дата прибытия может сместиться.

Об этом журналистам рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Речь идет о партии в 117 тысяч доз.

"Мы рассчитываем на то, что самолет с вакциной прилетит в Украину 14 апреля. Этот самолет задрафтован ЮНИСЕФом. Но самолет пока еще не взлетел. Поэтому может быть, что 14 числа он не приземлится в Украине. По каким причинам - это зависит не от меня", - заявил Ляшко.

Напомним, первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которые доставят в Украину в рамках COVAX, пойдут для прививок персонала и жильцов домов престарелых.

Как писало РБК-Украина, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что первые поставки вакцины Pfizer в Украину ожидаются в течение мая-июня. Речь идет о поставках по прямому контракту на 10 млн доз.

Так, с начала вакцинации в Украине прививки от коронавируса получили 373 002 человека.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныВиктор ЛяшкоВакцина от коронавируса
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