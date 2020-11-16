Вакцина Moderna від COVID буде дорожче Pfizer, - ЗМІ

Фото: набір ліки в шприц (РБК-Україна)

Вакцина від коронавіруса американської компанії Moderna буде коштувати дорожче, ніж зразок розробки Pfizer. При цьому вона менш вимоглива до умов транспортування і зберігання.

Про це повідомляє The Guardian.

Наголошується, що курс лікування вакциною Moderna, що включає дві дози ліків, буде коштувати від 42 до 50 євро, тоді як курс лікування вакциною Pfizer (дві дози) - близько 33 євро, а кандидатом від Оксфордського університету і AstraZeneca - близько 7 євро.

Але у препарату Moderna є перевага в перевезенні. Американська вакцина може зберігатися до півроку при температурі -20, а також до місяця при знаходженні в холодильнику з температурою від +2 до +8, тоді як зразку Pfizer потрібна температура зберігання -70-80 градусів.

У Moderna прогнозують, що до кінця наступного року вони випустять і продадуть близько мільярда доз вакцини. З компанією вже уклали угоди США, Великобританія, Японія, Канада, Швейцарія, Швеція та Ізраїль. Євросоюз веде перемовини про закупівлю від 80 до 160 мільйонів доз. При цьому, до кінця поточного року дози можуть отримати тільки Штати. Компанія планує відправити по країні 20 мільйонів доз.

Раніше повідомлялося, що Великобританія домовилася з Moderna про постачання п'яти мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Тепер уряд зарезервував всього 355 мільйонів доз різних розроблюваних препаратів.

Нагадаємо, що Євросоюз хоче домовитися щодо вакцини від коронавірусу розробки Moderna за ціною менше 25 доларів за дозу. Переговори сторін йдуть з липня.

Потенційна вакцина від COVID-19 американської фармацевтичної компанії Moderna показала високу ефективність на рівні 94,5%. Даний показник досягнутий в ході третьої фази випробувань.