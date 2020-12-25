Вакцина від коронавірусу в Україні буде платною: для кого

Президент Володимир Зеленський не виключає платної вакцинації від коронавірусу в Україні. За словами президента, отримати COVID-вакцину платно зможуть ті, хто може собі це дозволити.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю журналу "Фокус".

Як розповів Зеленський, зараз Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо допомоги з отриманням вакцини від коронавірусу, ще 8 млн доз розраховують отримати в рамках глобального механізму COVAX. Цією вакциною будуть безкоштовно прищеплювати групи ризику.

"Я хочу, щоб у січні ми отримали 100-200 тисяч доз. Але нам доведеться дуже сильно попрацювати, щоб люди пішли вакцинуватися", - сказав він.

Президент додав, що компанії, з якими Україна домовляється про постачання вакцини, просять відкрити для них комерційний ринок. Як зазначив Зеленський, є люди, які самі можуть придбати собі вакцину від коронавірусу. Зокрема, сам президент планує вакцинуватися за гроші.

"Це говорить про те, що є сегмент людей у всьому світі, і наша країна не виняток, які не звертатимуть уваги на ціну. Вони розуміють, що у держави є пріоритетні групи населення - це бідні люди, лікарі, армія, вчителі, люди з важкими хворобами. Тому такі, як я, будемо вакцинуватися своїм коштом. Це нормально", - пояснив він.

Нагадаємо, в Україні затвердили план масової вакцинації від коронавірусу. В рамках цього плану уряд хоче безплатно вакцинувати 9 категорій українців - це медпрацівники, пенсіонери, військові та силовики, вчителі та люди з тяжкими хворобами.

Як писало РБК-Україна, МОЗ розраховує почати вакцинацію населення від коронавірусу в січні, але терміни можуть зміститися через затримку з отриманням вакцини.