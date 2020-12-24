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Перший етап вакцинації в Україні запланований на січень, але терміни можуть зміститися

Четвер 24 грудня 2020 18:08
Перший етап вакцинації в Україні запланований на січень, але терміни можуть зміститися
Автор: Роман Тверденко

Початок першого етапу вакцинації від коронавірусу в Україні запланований на січень. Але його терміни можуть бути несуттєво зрушені.

Про це написав глава Моз Максим Степанов в Facebook.

Він зазначив, що за 2021-2022 рік планується вакцинувати 50% населення, а першими щеплення отримають медики, які працюють з пацієнтами, хворими коронавірусом, жителі та співробітники інтернатів і будинків для пристарілих, а також військовослужбовці, які беруть участь у війні на Донбасі.

"Початок першого етапу заплановано на січень. Терміни можуть зміститися на незначний час - це залежить від поставок вакцини", - сказав Степанов.

Сьогодні Міністерство охорони здоров'я опублікувало план масової вакцинації населення від коронавірусу. Він складається з п'яти етапів і має 9 груп ризику.

У план входять 9 пріоритетних груп: медпрацівники; військовослужбовці; працівники соціальної сфери; особи, які проживають в установах з довгострокового догляду, і працівники таких закладів; літні люди (60+ років); працівники критично важливих структур державної безпеки (ДСНС, Нацполиция, Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, МВС).

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що вакцинація лікарів почнеться в лютому.

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