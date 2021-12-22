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ВАКС заочно арештував екс-голову правління ПриватБанку Дубілета

Автор: Анастасія Рокитна

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно арештував екс-голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАБУ.

Рішення про його арешт винесено без участі підозрюваного, оскільки вже понад півроку ця особа перебуває у міжнародному розшуку.

В чому підозрюють екс-голову правління ПриватБанку

Колишнього голову правління ПАТ КБ "ПриватБанк" підозрюють у розтраті коштів банку. Він - один із п’ятьох підозрюваних у цій справі й одразу у двох епізодах: розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат і так званої акредитивної схеми, через яку ПриватБанк втратив 314,9 млн доларів (8,2 млрд грн за курсом НБУ).

Загалом за цими двома епізодами йдеться про 8,3 млрд гривень, виведених через шахрайські схеми. Слідство відпрацьовує й інші епізоди та встановлює решту учасників злочину.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд дозволив провести заочне розслідування щодо колишнього глави правління ПриватБанку Олександра Дубілета.

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ПриватБанк