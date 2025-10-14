ВАКС заочно арестовал Иванющенко. Адвокаты готовят апелляцию

Судья Высшего антикорсуда Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство прокурора САП относительно заочного избрания меры пресечения бывшему народному депутату Юрию Иванющенко в виде содержания под стражей. Адвокаты заявили, что не согласны с таким решением суда и будут его обжаловать.

"Ходатайство удовлетворить. Избрать в отношении Иванющенко Юрия меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал судья.

После задержания суд постановил доставить его в суд, чтобы рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей или другой. Постановление может быть обжаловано в АП ВАКС. Полный текст решения будет объявлен 20 октября.

Накануне, адвокаты Иванющенко выступили в суде и просили отклонить ходатайство прокурора об избрании меры пресечения. Защитники отметили, что Иванющенко не получил статус подозреваемого из-за ряда процессуальных нарушений следствия. Указывали, что последний еще в 2014 году выехал во Францию, что подтверждается решениями судов, имеет место постоянного проживания там и никакого отношения к оккупированным территориям не имеет.

Адвокаты обращали внимание суда на то, что сторона обвинения не приняла меры для установления местонахождения Иванющенко.

"Нарушены требования ст 42 УПК. Прокуратура не приняла действий, направленных на установление местонахождения Иванющенко. Нет доказательств, что Иванющенко выехал на временно оккупированную территорию, зато всем известно, что он выехал в Ниццу. Этот факт был проверен различными судами. Детективы сознательно скрыли это от суда. Никто из следствия не пытался выяснить, где именно во Франции проживает Иванющенко, с учетом, что указанная информация уже давно установлена журналистами. Более того, в отношении Иванющенко действуют российские санкции, что делает невозможным его пребывание на оккупированных территориях", - отметил адвокат.

Защитники также просили суд допросить сотрудников НАБУ и прокуроров САП, чтобы выяснить, аргументируя это тем, что следствию известно о местонахождении Иванющенко во Франции в рамках расследования других производств. При этом закон обязывает принять все меры для установления местонахождения подозреваемого, однако этого не было сделано НАБУ.

"А это нарушение УПК. Только по этим причинам должно быть отказано в ходатайстве САП и НАБУ об избрании меры пресечения Иванющенко", - уточнил адвокат.

Защита изложила суду свою позицию относительно безосновательности ходатайства НАБУ и САП об избрании экс-нардепу меры пресечения. Адвокаты отмечали об отсутствии в материалах дела доказательств, подтверждающих какое-либо участие экс-нардепа в обстоятельствах, которые инкриминируются. Указывали, что по содержанию подозрения преступление завершено задолго до приобретения долей другим лицом в обществах, с чем следствие связывает легализацию земельных участков. При этом непонятна роль Иванющенко как организатора, с учетом, что ни один участник указанного производства не общался с ним и не получал от него никаких указаний, что и подтверждается материалами дела.

Адвокаты заявили 4 ходатайства о допросах свидетелей по обстоятельствам по делу. В частности, о допросе Олеся Довгого, поскольку указывает, что этот свидетель решающий в рассмотрении дела. Защитники требовали допросить его по поводу обстоятельств, которые он сообщал следствию. Также адвокаты просили исключить ряд доказательств по делу, которые предоставила прокуратура.

Кроме того, было заявлено ходатайство защиты о вызове на допрос эксперта, который оценивал стоимость земельных участков, что легло в общую сумму нанесенного ущерба и подозрение Иванющенко. Также поднимался вопрос вызова на допрос другого эксперта, который оценивал земельную документацию, поскольку его выводы и выводы другого эксперта содержат противоречия.

Судья отказал в удовлетворении всех ходатайств защиты.

Отвечая на вопрос суда, почему не было проверено актуальное местонахождение Иванющенко во Франции, прокурор сказал: "Как мы могли проверить адрес Иванющенко? Побегать по Монако или что?"

На вопрос суда "каким доказательством обосновывается причастность Иванющенко к совершению преступления", прокурор сообщил: "мы исходим из косвенных доказательств".

Зато адвокаты заявили, что прокуратура скрыла доказательства о своей коммуникации с международными партнерами, из которой было известно о местонахождении Иванющенко, а построение подозрения на косвенных доказательствах обосновано отсутствием в материалах дела надлежащих доказательств причастности экс-нардепа к делу.