ВАКС признал неправомерность действий НАБУ по делу Сенниченко, подозрения незаконны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью адвоката одного из фигурантов дела Богдана Устименко.

По его словам, одним из недавних решений ВАКС признал неправомерным продление сроков досудебного расследования по ключевым эпизодам, из-за чего и дальнейшее вручение подозрений фигурантам дела является незаконным.

Как известно, НАБУ заявило о разоблачении преступной организации во главе с Сенниченко в марте 2023 года. Бывший чиновник обвиняют якобы в завладении более 500 млн грн средств Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании.

По словам Устименко, сейчас дело слушают в закрытом режиме именно из-за нежелания следственных органов признавать неправомерность своих действий.

"Это дело, мягко говоря, не первой свежести. Почти сразу после якобы зафиксированных "преступных действий" следователи и прокуратура уже открывали уголовное производство - и тогда пришли к выводу об отсутствии состава преступления. Дело закрыли и возложили на полку. В 2022 году , уже вне всяких разумных сроков, ее снова реанимировали путем отмены постановления о закрытии дела", - говорит адвокат.

По его словам, Высший антикорсуд в своем решении от 22 июня фактически подтвердил, что это "перебор" со стороны обвинения, не продлив сроки досудебного расследования по нескольким ключевым эпизодам.

"Это по сути означает, что и подозрения в рамках возобновленного дела были вручены незаконно. И мы считаем это большой процессуальной победой. Впрочем, несмотря на то, что это решение окончательно и не подлежит обжалованию при любых обстоятельствах, прокуроры, которые должны присматривать за законностью во время расследования, подали апелляционную жалобу на нее. Не знаю, на что они рассчитывают. Как закон, так и судебная практика по этому вопросу однозначны. Надеемся, что и в данном случае требование закона судом будут соблюдены", - добавил он.

Устименко также напомнил, что инициатором, подавшим заявление против Сенниченко, стал подсанкционный народный депутат Александр Дубинский, имеющий прямое отношение к олигарху Игорю Коломойскому. А показания по делу давал топ-менеджер структур Дмитрия Фирташа Сергей Байрак, ранее руководивший ОГХК.

"ФГИУ вел сразу несколько судебных дел против олигарха, одновременно лишая влияния на государственных предприятиях связанных с ним лиц. В результате Фирташ потерял контроль над ЗТМК и ОГХК, а также рычаги влияния на ОПЗ, писали СМИ. То есть, грубо говоря, в данном случае НАБУ по подаче окружения олигарха расследует деятельность экс-главы ФГИ по деолигархизации", - добавил Устименко.

Он также отметил, что у прокуроров, ведущих дело, есть конфликт интересов. Ведь главным прокурором выступает тот же человек, который выступал прокурором по делам разоблачения взяткодателей Сенниченко. При этом у экс-главы ФГИ был и остается статус обличителя.

"Он согласовывал с прокурором и следователями определенные действия по документированию и разоблачению взяточников. Или после того, как дело завели на самого Сенниченко, факты предложений ему взяток должны автоматически аннулироваться? И не должен ли прокурор взять самоотвод или в одном, или в другом случае?" - резюмирует адвокат.