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ВАКС зняв арешт з майна Богатирьової

Україна, Середа 15 липня 2020 02:21
ВАКС зняв арешт з майна Богатирьової
Фото: Раїса Богатирьова (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Серед іншого, суд повернув екс-главі МОЗ золотий злиток, кілька ікон та партійний значок

Вищий антикорупційний суд зняв арешт з майна екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової. ВАКС підтримав клопотання адвоката колишньої глави МОЗ.

Рішення опубліковано в Державному реєстрі судових рішень України.

Серед майна, з якого зняли арешт, виявилися 30 850 гривень, 1650 євро і 1500 доларів готівкою, золотий злиток 999,9 проби вагою 2,5 грама, срібні дароносиці з ртутною позолотою і гравіюванням, сім ікон, картина з зображенням народження Ісуса Христа і значок "Партія регіонів".

Суд ухвалив таке рішення у зв'язку з тим, що у фігуранта справи відсутній статус підозрюваного.

Нагадаємо, Богатирьову звинувачували в розтраті 63,5 млн гривень на закупівлю імунобіологічних препаратів та лікарських засобів, а також 279 млн гривень на закупівлю інсулінів.

Богатирьова була затримана в серпні 2019 року, суд взяв її під варту, після чого за неї було внесено заставу в 6 млн гривень депутатом Вадимом Новинським.

4 червня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала запобіжний захід Богатирьовій через невручення підозри з боку прокуратури.

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