ВАКС повторно відмовив заводам Коломойського у відводі судді в рамках справи "Роттердам+"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на рішення ВАКС прийняв 30 липня.

На думку адвокатів боку захисту, ВАКС в черговий раз вказав на те, що ця гілка антикорупційної системи є оплотом дотримання законодавства в Україні.

Заводи Коломойського разом з детективами НАБУ намагалися шляхом маніпуляцій передати слухання їх скарги проти закриття справи "Роттердам+" іншому судді.

Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. За цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.