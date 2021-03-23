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ВАКС підтвердив обґрунтованість дій прокурорів у справі "Роттердам+", - екс-генпрокурор

Автор: РБК-Україна

Вищий антикорупційний суд в черговий раз підтвердив сумлінність та законність процесуальних дій керівників у справі "Роттердам+", які після аналізу зібраних слідством матеріалів закрили справу через відсутність у ньому складу злочину.

Про це повідомив екс-генеральний прокурор Святослав Піскун в ефірі "Украина24".

"Якщо ми хочемо домогтися справедливості і чесного рішення, ми повинні жорстко дотримуватися процесуальних норм. Як показує нам рішення Вищого антикорупційного суду, в такому випадку (справа "Роттердам+", - ред.) прокуратура дотримується процесуальних норм, і сумлінні її рішення кілька разів знайшли підтвердження в рішеннях Вищого антикорупційного суду", - зазначив екс-генпрокурор.

Спроби детективів замінити процесуального керівника, який критично оцінив їх роботу екс-генпрокурор порівняв з примхами.

"Опоненти, замість того, щоб шукати якісь докази порушень, наприклад, проводити якісь експертизи, наводити якісь факти, які б вплинули на результат справи, вони пішли по простому примітивного шляху", - додав Піскун.

Він також підкреслив, що вирішення процесуальних керівників, до того ж підтверджених судом, має беззаперечно виконуватись, інакше кримінальний процес перетвориться на політично мотивоване переслідування.

"Тому нам залишається, звичайно, вірити суду і вірити прокурору, якому держава довірила підтримання обвинувачення від імені держави в цій справі. Іншого виходу немає. Якщо ми почнемо інтерпретувати бажання кожного слідчого в подальших удосконалень якихось мотивів у кримінальній справі, ці справи будуть нескінченно. Вони будуть починатися і вмирати десятки років", - підсумував Піскун.

Нагадаємо, 17 березня ВАКС втретє підтвердив законність та об'єктивність дій старшого прокурора групи прокурорів САП, який двічі закрив справу "Роттердам+" через відсутність у ньому складу злочину.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало з березня 2017 по серпень 2020.

27 серпня 2020 прокуратура закрила справу через відсутність складу злочину. В ході слідства не було встановлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.

Це рішення було визнано законним і обгрунтованим Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом, рішення якого набула чинності 17 листопада 2020.

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Новини України Роттердам+антікоррупційний суд
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