ВАКС втретє підтвердив законність дій прокурора, який закрив справу "Роттердам+"

Вищий антикорупційний суд втретє за останні півроку підтвердив законність і обґрунтованість дій прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який постановив закрити справу "Роттердам+" через відсутність в ній складу злочину.

Раніше НАБУ самостійно зверталося до суду з проханням заміни прокурора, однак суд став на сторону САП, підвередивши законність і обґрунтованість дій прокурорів.

На всіх етапах судового розгляду позов заводу Коломойського повністю підтримали детективи Національного антикорупційного бюро.

Позов про заміну прокурора подавав Запорізький завод феросплавів Ігоря Коломойського. Завод олігарха був визнаний єдиним "потерпілим" від дії формули "Роттердам+".

"Заяву Запорізького феросплавного заводу про відвід прокурора залишити без задоволення", - повідомила слідча суддя.

Нагадаємо, розслідування справи "Роттердам+" тривало з березня 2017 по серпень 2020 року. 28 серпня 2020 року САП закрила справу через відсутність складу злочину.

Це рішення було визнано законним і обґрунтованим Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом, рішення якого набрали чинності 17 листопада 2020 року.

Однак за позовом ще одного заводу Ігоря Коломойського - Нікопольського заводу феросплавів - справа була відновлена.

21 січня 2021 року прокуратура повторно закрила справу "Роттердам+".

Втім, вже 25 січня 2021 року справу було знову відновлено і в той же день призупинено на невизначений термін.