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ВАКС втретє підтвердив законність дій прокурора, який закрив справу "Роттердам+"

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 16:38
ВАКС втретє підтвердив законність дій прокурора, який закрив справу "Роттердам+" Фото: Вищий антикорупційний суд (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вищий антикорупційний суд втретє за останні півроку підтвердив законність і обґрунтованість дій прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який постановив закрити справу "Роттердам+" через відсутність в ній складу злочину.

Відповідне рішення 18 березня оголосила суддя Оксана Олійник.

"Заяву Запорізького феросплавного заводу про відвід прокурора залишити без задоволення", - повідомила слідча суддя.

Позов про заміну прокурора подавав Запорізький завод феросплавів Ігоря Коломойського. Завод олігарха був визнаний єдиним "потерпілим" від дії формули "Роттердам+".

На всіх етапах судового розгляду позов заводу Коломойського повністю підтримали детективи Національного антикорупційного бюро.

Раніше НАБУ самостійно зверталося до суду з проханням заміни прокурора, однак суд став на сторону САП, підвередивши законність і обґрунтованість дій прокурорів.

Нагадаємо, розслідування справи "Роттердам+" тривало з березня 2017 по серпень 2020 року. 28 серпня 2020 року САП закрила справу через відсутність складу злочину.

Це рішення було визнано законним і обґрунтованим Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом, рішення якого набрали чинності 17 листопада 2020 року.

Однак за позовом ще одного заводу Ігоря Коломойського - Нікопольського заводу феросплавів - справа була відновлена.

21 січня 2021 року прокуратура повторно закрила справу "Роттердам+".

Втім, вже 25 січня 2021 року справу було знову відновлено і в той же день призупинено на невизначений термін.

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