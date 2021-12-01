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ВАКС відклав розгляд апеляції заводів Коломойського на закриття справи "Роттердам+" на 16 грудня

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Київ, Середа 01 грудня 2021 18:36
ВАКС відклав розгляд апеляції заводів Коломойського на закриття справи "Роттердам+" на 16 грудня Фото: ВАКС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відклала слухання апеляції феросплавних заводів Коломойського на рішення суду про закриття справи "Роттердам+".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на оголошення головуючого судді Ігоря Панаіда, під час засідання, трансляція якого здійснювалась на YouTube-каналі ВАКС.

На засіданні 1 грудня суд близько 4 годин розглядав клопотання сторін про долучення матеріалів справи.

Це уже друге засідання Апеляційної палати ВАКС у цій справі. 16 грудня суд планує перейти до розгляду апеляції феросплавних заводів по суті.

Нагадаємо, 10 листопада ініціатор справи "Роттердам+" Віктор Чумак відкликав свою скаргу і відмовився оскаржувати рішення ВАКС про закриття цієї справи. Своє рішення він пояснив небажанням підігрувати Коломойському у цій справі.

Справу "Роттердам+" було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи "Роттердам+".

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