ВАКС призначив екс-заступнику Труханова заставу в 3,8 млн гривень

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив екс-заступнику мера Одеси Геннадія Труханова заставу в 3,8 млн гривень. Слідчий суддя частково задовольнила клопотання детектива НАБУ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу суду.
Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
"У четвер, 28 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала до колишнього заступника міського голови Одеси запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 млн 806 тис 400 грн", - йдеться у повідомленні.
На підозрюваного суд також поклав низку процесуальних обов’язків. До 5 грудня підозрюваний зобов’язаний:
Його разом із іншими 15 особами, підозрюють у ймовірному завданні шкоди територіальній громаді міста Одеси через відчуження земельних ділянок.