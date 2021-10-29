ВАКС призначив екс-заступнику Труханова заставу в 3,8 млн гривень

Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

"У четвер, 28 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала до колишнього заступника міського голови Одеси запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 млн 806 тис 400 грн", - йдеться у повідомленні.

На підозрюваного суд також поклав низку процесуальних обов’язків. До 5 грудня підозрюваний зобов’язаний:

прибувати на першу вимогу до детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, прокурора, суду;

не залишати населений пункт, в якому він проживає (місто Одеса), без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детективів НАБУ, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування із особами, зазначеними в ухвалі суду;

утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, зазначених в ухвалі;

здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

Його разом із іншими 15 особами, підозрюють у ймовірному завданні шкоди територіальній громаді міста Одеси через відчуження земельних ділянок.