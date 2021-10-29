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ВАКС призначив екс-заступнику Труханова заставу в 3,8 млн гривень

Автор: Анастасія Рокитна

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив екс-заступнику мера Одеси Геннадія Труханова заставу в 3,8 млн гривень. Слідчий суддя частково задовольнила клопотання детектива НАБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу суду.

Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

"У четвер, 28 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала до колишнього заступника міського голови Одеси запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 млн 806 тис 400 грн", - йдеться у повідомленні.

На підозрюваного суд також поклав низку процесуальних обов’язків. До 5 грудня підозрюваний зобов’язаний:

  • прибувати на першу вимогу до детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, прокурора, суду;
  • не залишати населений пункт, в якому він проживає (місто Одеса), без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти детективів НАБУ, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • утримуватися від спілкування із особами, зазначеними в ухвалі суду;
  • утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, зазначених в ухвалі;
  • здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

Його разом із іншими 15 особами, підозрюють у ймовірному завданні шкоди територіальній громаді міста Одеси через відчуження земельних ділянок.

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Генадій Труханов